Sicoob: 375 vagas de emprego abertas em diversas regiões do Brasil

O Sicoob, maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, está com um novo processo seletivo aberto para profissionais de diversas regiões do Brasil. São 375 vagas de emprego abertas em Goiás, Mato Grosso, Roraima, Minas Gerais e muito mais em cargos diversos. Os interessados devem cumprir algumas exigências.

Requisitos exigidos pela Sicoob em suas vagas de emprego

Para continuar entregando os melhores serviços de conta corrente, investimento, crédito, cartões e muito mais com excelência, a Sicoob busca candidatos qualificados para seu processo seletivo. Desta forma, separamos algumas das principais vagas de emprego e seus respectivos requisitos e informações relevantes:

Analista de Riscos

Necessário superior em andamento ou completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Economia, Direito, Estatística ou áreas correlatas, diferencial ter noções do mercado financeiro e CPA 10 ou 20, conhecimento avançado em excel, experiência em negociação, entre outros. Responsável por executar atividades de identificação, análise e mapeamento de riscos, digitação, conferência, coleta de dados, pesquisa e análise de dados.

Agente de Atendimento

Necessário conhecimento do Pacote Office, contabilidade, matemática financeira, experiência no setor administrativo financeiro e planilhas de controle, contabilidade e certificação CPA 10/20. Responsável por executar serviços de apoio nas áreas administrativa, crédito e financeira, apoiar e ajudar nas atividades operacionais diversas do setor, atendimento às demandas das agências, fornecer e receber informações sobre serviços e produtos, entre outros.

Analista de Patrimônio e Segurança

Necessário ensino superior em Engenharia, Administração ou áreas correlatas, experiência em rotinas administrativas e contábeis, diferencial conhecimento em Power BI, conhecimento do pacote office e excel. Responsável pelo suporte das demandas do Gerente de Patrimônio e Superintendente Administrativo, responsável no auxílio quanto à mudança de titularidade das contas de água, energia, monitoramento de alarme dos contratos celebrados, ATM, entre outros.

Candidatos aprovados contarão com ótimos salários e benefícios

Essas e diversas outras vagas de emprego do processo seletivo podem ser encontradas na página de carreiras do Sicoob. No site, clique no cargo desejado e leia com atenção todos os dados, como requisitos, atribuições e benefícios. Para a candidatura, será necessário realizar um cadastro na plataforma utilizando endereço de e-mail, nome completo, país ou região, entre outros.

Aqueles que forem aprovados nas vagas de emprego do processo seletivo da Sicoob, além de salários compatíveis com o mercado de trabalho, contarão com vários benefícios como plano de saúde, vale transporte, plano odontológico, vale alimentação, seguro de vida, auxílio creche, previdência privada, Gympass, participação nos resultados anual, entre outros.

Conheça melhor o Sicoob

O Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) é formado por mais de 7 milhões de pessoas construindo juntas um mundo mais cooperativo, com responsabilidade social, pertencimento e justiça financeira. Atualmente, o sistema conta com centenas de cooperativas financeiras com atuação em todo o Brasil.

São mais de 343 cooperativas singulares espalhadas em 2.326 municípios atendidos e 4.378 pontos de atendimento em todos os estados. Se tornou a única financeira em 386 municípios, sendo o 13º maior grupo empresarial do país de acordo com o ranking.

O Sicoob é estruturado em três níveis de operação, com cooperativas singulares, centrais, e o Centro Cooperativo Sicoob (CSS). i) As cooperativas singulares são as entidades que prestam atendimento direto aos cooperados. ii) As cooperativas centrais são as entidades regionais que geram a integração de sistema das cooperativas singulares a elas filiadas, coordenando-as e oferecendo lhes apoio. Atualmente, o Sicoob opera com 14 centrais distribuídas pelo território nacional. iii) Já o CSS tem como objetivo representar institucionalmente o Sistema e é responsável pelas normas políticas, processos, condutas, tecnologias, produtos, serviços e marcas de todo o Sistema.