Sicredi Biomas disponibiliza R$ 100 mil em donativos para famílias alagadas no Acre

O Sicredi Biomas, anunciou na manhã desta quarta-feira (05), a doação direta de R$ 100 mil para a compra de itens emergenciais para as cidades de Rio Branco e Brasiléia, em virtude da enchente do Rio Acre, que atingiu milhares de pessoas.

O valor será retirado do Fundo Social da cooperativa, iniciativa que destina parte dos resultados da cooperativa para projetos de interesse coletivo, voltados à saúde, educação, cultura, esporte, meio-ambiente e segurança.

Do valor total, R$ 25 mil será destinado para a compra de donativos para Brasiléia. R$ 75 mil serão utilizados na compra de itens para as famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco.

“Este mês instituímos o fundo social emergencial para atender, especificamente, as pessoas que estão passando por necessidade, olhando as alagações nos municípios e Brasiléia e Rio Branco”, destaca, o Gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Uelligton Júlio.

A própria cooperativa deve fazer a gestão do recurso, direcionando exclusivamente para a compra dos donativos. De acordo com o gerente do Sicredi, as doações serão feitas de acordo com as necessidades das pessoas.

“Por ser um recurso emergencial, a cooperativa vai fazer a gestão. Vamos comprar mantimentos, sacolões, colchões etc. Tem muita gente que perdeu as suas coisas, mas tem alimento. Vamos ajudar com o que a pessoa estiver necessitando”, explica Uelligton Júlio.

O Sicredi colocou, ainda, a cooperativa a disposição à disposição para ajudar individualmente as pessoas que não receberam nenhum apoio por meio de projetos ou órgãos governamentais.