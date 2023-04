Sicredi Biomas distribui mais de R$ 10,6 milhões de reais entre seus associados

Durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta sexta-feira (14), o gerente regional de desenvolvimento do Sicredi Biomas, Uelligton Júlio, anunciou a distribuição de R$10.632.129,86 na Conta Capital dos associados. O valor faz parte da destinação de sobras do resultado obtido pela cooperativa em 2022.

A distribuição será feita de acordo com as movimentações de cada associado, ou seja, quanto mais o cooperado utilizar os produtos e serviços da Cooperativa, mais receberá de distribuição. De acordo com Uelligton Júlio, o que diferencia o Sicredi de outras instituições financeiras é justamente o retorno financeiro que cada cooperado recebe.

“O Sicredi é diferente de qualquer instituição financeira tradicional, pois ele devolve para a comunidade um percentual do que ela ganha, e é isso que estamos fazendo hoje. Temos todos os serviços e produtos de uma instituição bancária comum, no entanto, no banco tradicional você paga sua tarifa e não recebe nada, já no Sicredi, você paga sua tarifa e no final de cada exercício, recebe um percentual dos lucros da cooperativa”, explica.

O lucro obtido pela cooperativa é distribuído aos associados conforme definido em assembleia, onde eles, por meio de votação, decidem como será feita a destinação.

“O associado tem voz ativa aqui, este ano fizemos a votação de forma online e decidimos como seria feita a distribuição das sobras. Nossa assembleia aconteceu agora em abril”, ressalta, o gerente de desenvolvimento.

No Acre, o Sicredi Biomas possui onze agências, presentes em Rio Branco e em municípios do interior do estado. Ao todo, cerca R$ 2 milhões serão distribuídos entre os mais de dezesseis mil cooperados acreanos.

Durante o ano de 2022, o Sistema Sicredi registrou resultado líquido de R$ 5,9 bilhões, crescimento de 24% em relação ao ano anterior.