Sicredi doa recursos do Fundo Social para ajudar famílias atingidas por alagações

O interesse pela comunidade é o sétimo princípio do cooperativismo e, por este motivo, a Sicredi Biomas destinou R$ 100 mil do Fundo Social para instituições sociais de municípios atingidos por enchentes com objetivo de apoiar famílias desalojadas e desabrigadas.

A capital, Rio Branco, receberá R$ 75 mil e as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, R$ 25 mil, recurso que será utilizado na compra direta de materiais para atender de forma emergencial as famílias afetadas pelos alagamentos. A ação contempla, ainda, colaboradores e terceirizados da Cooperativa que foram atingidos pela enchente, que receberão auxílio para a compra de móveis e eletrodomésticos.

Cerca de 1,9 mil pessoas estão desabrigadas e a estimativa é de que o número de desalojados seja acima de 4 mil pessoas. Em Rio Branco, pelo menos 36 bairros foram atingidos pela cheia do rio Acre, com muitos pontos de alagamento.

Apenas no Parque de Exposições Mal. Castelo Branco abriga nesta quarta-feira (05/4) cerca de 450 famílias, o que representa um total de aproximadamente 1,3 mil pessoas. Outros 32 abrigos foram abertos em escolas públicas para acolher as pessoas atingidas também pela enxurrada dos igarapés.

Tudo o que vem do Sicredi começa de um ponto de partida comum: fazer juntos. Nós acreditamos que a força do coletivo faz o mundo bem melhor. Por isso, a cooperação é algo fundamental na hora de apoiar causas. Se a causa nasceu do mesmo jeito que a gente, a partir das pessoas que se juntaram para fazer a diferença, que ela tem a ver conosco.

“Trata-se da aplicação de um percentual dos resultados da Cooperativa para investir em projetos voltados ao desenvolvimento social em sua área de atuação. Queremos transformar a vida das pessoas através da união e ações que são mensuráveis. Procuramos criar e apostar em iniciativas que impactem e gerem resultados a longo prazo, que tragam resultados e benefícios que a gente vê na prática”, explica Uelligton Júlio, gerente regional de desenvolvimento da regional Alto Acre da Sicredi Biomas.

Fundo Social na Sicredi Biomas

Com objetivo de atender entidades privadas sem fins lucrativos, desde 2020 a Sicredi Biomas disponibiliza parte do resultado financeiro. Em 2022 a Sicredi Biomas atendeu 71 entidades na nossa área de atuação em MT, AC e AM. Foram disponibilizados R$1.082.700,00 para ser aplicado nas entidades e projetos inscritos.

Das 121 entidades cadastradas, 71 foram aprovadas e receberam os recursos do Fundo Social, totalizando o valor de R$881.605,28. No total foram investidos quase 1 milhão de reais para aquisição de diversos itens como cadeiras de rodas, materiais de biossegurança, cestas básicas e de higiene pessoal, além de outros itens. Várias entidades como APAEs, Rotarys, Lions, Lar de criança e de idosos foram atendidos com o Fundo Social.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 34 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2022 de mais de 48,3 milhões de reais e administra um montante de mais 1,4 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

