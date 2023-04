Sicredi encerra período assemblear de 2023 com mais de 18 mil participações

A Sicredi Biomas encerrou no dia 23/3 o período assemblear de 2023, que contou com a participação de 18.954 associados votantes. O número de associados que votaram nas propostas foi 62,8% maior se comparado ao período assemblear de 20212. Em relação à base de associados, a Biomas também superou os números do ano anterior, chegando a 27,4% de participação.

Neste ano foram colocados para a votação dos associados as seguintes pautas: prestação de contas, balanço social, destinação de sobras do resultado obtido em 2022, distribuição de sobras, reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa e a eleição dos Coordenadores de Núcleos. Dentro das pautas havia sugestões dadas pelos associados durante o Bate-papo Cooperativo que foi realizado na primeira quinzena de fevereiro.

- Publicidade-

Em 2022 a Sicredi Biomas administrou mais de 1,4 bilhões de reais, emprestou mais de 1,7 bilhão de reais e apresentou mais de 262,6 milhões de reais em patrimônio líquido, tendo o resultado líquido de mais 48,3 milhões de reais. A primeira pauta apresentada, que foi a prestação de contas, foi aprovada com unanimidade entre os 58 núcleos da Sicredi Biomas. Na segunda proposta foi apresentado o balanço social do ano de 2022, que também foi aprovado com unanimidade.

Sobre a destinação dos resultados obtidos em 2022, o Conselho sugeriu que três propostas, sendo elas: 100% do valor seja destinado a Conta Capital com possibilidade de resgate até o dia 05/05/2023, 50% para Conta Capital + 50% para o Fundo de Reserva e 100% para a Conta Capital sem a possibilidade de resgate. Os associados votaram e elegeram a primeira opção, com a aprovação dos 58 núcleos da Biomas.

Sobre a distribuição de resultados o Conselho de Administração deu a seguinte sugestão: 60% para Investimentos, 10% Tarifas, 15% para Crédito e 15% para Produtos. A segunda proposta surgiu no Bate-papo Cooperativo, sendo: 60% para Investimentos, 10% para Tarifas, 15% para crédito e outros 15% para produtos.

Durante a votação as propostas empataram, tendo 29 núcleos favoráveis para cada proposta. Neste caso, a pauta foi levada a desempate durante a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Sicredi Biomas (AGEO) e desempatada seguindo os critérios de desempate da Cooperativa que é tempo de associação. Sendo assim, a proposta escolhida pelos associados foi: No grupo Investimento: ​25% para Depósito à vista ​, 20% para Depósito a prazo​ e 15% Poupança Sicredi​. No grupo de Tarifas 5% para cesta de relacionamento e ​5% para Boleto de cobrança. No grupo Crédito 15% em crédito comercial (consignado, financiamento, crédito pessoal etc.) e no grupo Produto 5% para Consórcio e ​10% para Cartão de crédito e Maquininha Sicredi.​

Também foi colocado para a votação dos associados durante as Assembleias de Núcleos 2023 a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, sendo aprovado por 94,83% dos associados. Além disso, durante a AGEO foi informada aos coordenadores de núcleos a alteração estatutária conforme a Lei n°5764.

Encerrando o período assemblear 2023, neste sábado foi realizada de forma presencial a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Sicredi Biomas, que contou com a participação de colaboradores, coordenadores de núcleo e conselheiros. O doutor em economia e economista-chefe do Sicredi, André Francisco Nunes, esteve presente na AGEO e palestrou sobre o cenário econômico e perspectivas de futuro.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, afirmou estar muito satisfeito com a participação dos associados nesta etapa importante para a Cooperativa. “A Assembleia Sicredi Biomas é o momento de o associado participar ativamente das decisões da nossa Cooperativa e o resultado expressivo nos mostra que estamos no caminho certo de uma gestão mais participativa e sustentável”.

Para saber mais informações sobre a Sicredi Biomas, principais ações desenvolvidas durante o exercício de 2022 e as demonstrações financeiras, acesse o site https://www.sicredi.com.br/coop/biomas/documentos-e-relatorios/.