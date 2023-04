“Sinal para não chorar mais”, diz dona da casa onde Nossa Senhora chorou

“Fui tomada por uma emoção muito grande e depois que passou senti uma paz muito grande. Eu já me questionava a todo momento se aquilo seria meu filho, vindo através de Nossa Senhora, me pedir para não chorar”. Esse é o relato de Marisa Santos, dona da casa na cidade de Cruzeiro da Fortaleza, em Minas Gerais, onde uma imagem de Nossa Senhora das Dores chorou na terça-feira (5/4). A Santa também chorou no dia seguinte, durante celebração na Igreja da cidade.

Marisa Santos conversou com o Correio sobre a experiência e relatou todos os momentos que passou. Há seis meses ela perdeu o filho, Cassio Pereira dos Santos, de forma trágica. Ele trabalhava como cineasta e se formou na Universidade de Brasília (UnB).

A perda do filho foi dolorosa para Marisa e desde o ocorrido ela buscava respostas de como ele estava. Católica desde pequena, Marisa revela que teve certos receios em aceitar a ida da Santa para a casa dela. “Ao mesmo tempo, eu pensei ‘Senhor quem sabe vai ser uma graça, um momento assim para Deus me ajudar a aceitar isso (a morte do filho)’ e que é essa Nossa Senhora venha e me traga força”, conta.

Ela participaria ao lado de outros membros da comunidade de uma celebração da separação dos santos, onde mulheres levam uma imagem de uma Nossa Senhora das Dores para uma casa e os homens levam uma imagem de Nosso Senhor dos Passos para outra. No dia seguinte, os santos são levados novamente para a igreja da cidade.

Com a Santa em casa, Marisa explica que chorou bastante, mas que preferiu ficar mais isolada, para que os convidados não a vessem chorando. Ela conta também que percebeu rapidamente o choro da Santa, mas que achava que estava sendo enganada pelas próprias emoções.

Foi somente quando outra mulher que estava na casa viu o choro, que ela percebeu que não se tratava de um truque da cabeça dela. “Eu chorei muito, eu gritava, eu me descontrolei emocionalmente e eu vejo como um sinal, a Senhora pedindo para eu não chorar mais e eu juro que eu não vou mais chorar”, relembra.

Ela também ressalta que tudo ocorreu na véspera do aniversário dela e que também, na tarde anterior, pediu à Santa sinais de que o filho estava bem. Marisa diz que chegou a ver fachos de luz no quarto em que descansava. “Depois do que passou eu senti uma paz muito grande. Eu já me questionava a todo momento se aquilo seria assim, meu filho vindo através de Nossa Senhora e me pedindo para não chorar mais”, revela.

Ela conta também que seguiu em vigília durante a noite e que teve dificuldade para dormir. “Senti uma necessidade o tempo inteiro de estar lá na salinha com ela”, conta. Ela diz ainda que conseguiu dormir um pouco, mas depois retornou para a sala e ficou em oração, bastante emocionada. “Senti uma paz que eu não sentia desde que meu filho se foi”, indaga.

Santa chorou uma segunda vez

No dia seguinte, a imagem de Nossa Senhora das Dores foi levada de volta para a Igreja da cidade, que estava lotada por fiéis. E mais uma vez a Santa chorou antes e depois da missa. “Ela (a Santa) chegou na Igreja e na hora que colocaram ela (no altar), eles viram que ela estava chorando e o povo se juntou para ver”, contou uma testemunha.

Segundo Marisa, antes de deixarem a Santa na igreja, ela foi questionada sobre o motivo de não ter tentado colher as lágrimas da imagem de Nossa Senhora, mas ela diz que essa ideia nem passou por sua cabeça. No entanto, quando a Santa chorou novamente, já na igreja, muitos tentaram colher as lágrimas, mas não conseguiram.

Ela revela ainda que o foi o padre da igreja que a aconselhou a contar a história. “Como uma forma de mostrar para as pessoas que Deus, que Nossa Senhora estão aqui, que ela está preocupada com o futuro, com ela está preocupada com a humanidade”, explica.