Só de calcinha, Isadora Ribeiro exibe corpão natural e rejeita filtros aos 57

Na última segunda-feira (10), a atriz Isadora Ribeiro, de 57 anos, resolveu atualizar o feed do seu Instagram, ao publicar novas fotos pra lá de sensuais. Na plataforma social, a musa coleciona mais de 100 mil seguidores.

Vira e mexe a famosa publica fotos de lingerie ou look curtinho, e dessa vez não foi diferente. Dona de um corpo jovial, a musa não teve medo de mostrar suas imperfeições, dispensando o uso de filtros.

- Publicidade-

Atriz mostra corpão sem filtros ou procedimentos estéticos

Isadora surgiu de calcinha mínima e um top com lantejoulas douradas, que destacaram sua beleza natural. Na legenda, ela aproveitou para desejar boa semana e falou ainda da vida e dos seus ciclos.

“Boa semana com certeza do entendimento da vida e dos seus ciclos, com a esperança de sempre darmos a volta por cima nas situações difíceis. Que possamos sempre nos libertar de antigos padrões, nos renovar, nos dar uma nova chance, mudando nossa estrutura, nossa mentalidade, nosso caráter, nosso ser. Ser seres humanos melhores”, disse, na legenda.

Os internautas não demoraram muito para deixarem seus elogios no espaço dos comentários da estrela, que já chegou a ser uma das modelos da abertura do Fantástico.

“Espetáculo de mulher”, elogiou uma pessoa. “Queria ver o corpo todo”, lamentou outro admirador. “Gata”, disse também um terceiro. Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde Amor e Revolução, trama do SBT em 2011.

Em entrevista à QUEM, a famosa, considerada símbolo sexual dos anos 90, contou que seu segredo para manter a boa forma e a jovialidade é o mesmo de sempre: água, comer e dormir bem.

Ela garantiu também que beleza interior não é papo só para decorador, mas que existe mesmo. Pra quem não sabe, Isa já posou para muitas capas adultas, algo do qual ela não se arrepende.

Confira as novas fotos da atriz nas redes: