Sobremesa viraliza ao ser empratada em chinelo Havaianas: “Muito boa”

Você comeria uma sobremesa empratada em um chinelo? Foi o que aconteceu com o brasileiro Guilherme Teixeira, que mora na Alemanha e, ao fim do jantar em um restaurante de luxo, foi surpreendido, à mesa, com um doce servido em um pé de Havaianas.

“Vivi pra comer de uma Havaiana”, disse no Twitter. Com mais de 3 milhões de visualizações, a publicação viralizou e dividiu opiniões entre os seguidores.

A iguaria compõe o menu do restaurante de luxo Falco.

Vivi pra comer de uma havaiana pic.twitter.com/focZjfLL9c — Guilherme Teixeira 🇧🇷🇩🇪 (@gateixeira) March 30, 2023

Nos comentários, Guilherme explicou se tratar de bolinhas de chocolate branco com recheio de limão e cassis. O prato é servido após a sobremesa principal, em um menu de 10 etapas.

“É só o final de um cardápio inteiro com uns 10 itens diferentes. Não se encaixa particularmente bem no resto, é só pra causar mesmo”, afirmou o engenheiro. Apesar do “susto”, ele garantiu que o restante do menu estava “completamente normal”, e que a tal sobremesa era “muito boa”.