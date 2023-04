Solteira, Gabi Martins arranca suspiros ao aparecer de visual novo

Uma nova mulher. Foi assim que Gabi Martins se definiu ao aparecer de visual novo no Instagram. A cantora, que terminou seu último namoro rececentemente, recebeu uma enxurrada de elogios dos seus fãs e seguidores.

“Mudei ✂️ Agora sim, uma nova mulher! Gostaram?”, perguntou ela. Os internautas não pouparam elogios para a artista: “Linda ! Fica fica ótima de cabelo mais curto”, avaliou uma. “Muito mais bonita e natural ! Chique! 👏👏❤️”, afirmou outra. “Muito melhor! Cabelo mais bonito e saudável! Agora sim 😍 arrasou 👏👏👏”, declarou uma terceira.

O time de solteiras famosas também aproveitaram para encher a bola de Gabi: “Meu Deuuuuuuuussss❤️. Tô apaixonada”, disse Bia Michelle, que descobriu uma traição do ex, MC Gui. “Boneca 😍😍😍😍. Amei”, escreveu Erika Schneider.

Término conturbado

O namoro de Gabi Martins com Lincoln Lau terminou, no mês passado, de forma bastante conturbada. Quem anunciou o fim do relacionamento foi o gamer, que usou as redes sociais para fazer um desabafo.

“Nota — Término de Relacionamento. Informo que chegou ao fim o meu relacionamento com Gabi Martins. Vivemos momentos felizes e intensos juntos, porém, também tiveram momentos de infelicidade e tristeza, nos quais o amor foi substituído por coisas que não devem existir em uma relação de amor e respeito” começou ele.

Logo depois, ele seguiu com seu relato: “Me entreguei de corpo e alma e sempre me esforcei para estarmos juntos. Sempre fui um cara transparente com vocês e com os meus sentimentos, nesse exato momento estou muito triste, abatido e com sinais de depressão. Para quem já passou por uma depressão, sabe do que estou falando, realmente estou mal mentalmente”, afirmou.

Em seguida, ele falou sobre o desgaste da relação dos dois: “Ocorreram várias coisas nesse período que ficamos juntos que, em respeito a ela, eu prefiro não comentar, embora a revolta que sinto seja um gatilho para que eu fale tudo. Tentarei, com muita serenidade, superar tudo”, declarou, antes de finalizar:

“Peço respeito e compreensão nesse momento difícil. Tenho certeza que mais uma vez voltarei das cinzas e darei a volta por cima como uma verdadeira fênix! Desejo luz, amor, sabedoria e felicidade para a Gabriela. Que o tempo possa curar tudo”.

Depois do comunicado, a cantora também veio à público e expôs o ex-namorado. Em suas redes sociais, ela falou sobre traição, ameaças e violência psicológica que sofria por parte de Lincoln Lau: “Na segunda-feira ele fez uma live e ele deixou vazar o áudio de uma mulher. E os fãs me alertaram desse áudio. Eu cheguei a questionar mas ele desconversou e eu preferi acreditar nele, né. Obviamente, mentiu”, disse ela.

Já no Twitter, ela falou sobre depressão e relacionamento abusivo: “E fica a dica, a traição e o desvio de conduta de um homem não pode ser ancorado em uma doença séria e com clara necessidade de tratamento. Nunca espere o pior acontecer, você pode virar uma estatística se não souber identificar alguns sinais. Escolhi me escolher, a assim sempre será! Me priorizar não é abandono é uma prova de amor a mim e ao próximo!”, detonou ela, que chegou a pedir para o então namorado apagar uma tatuagem que fez em homenagem a uma ex.