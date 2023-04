Solteira, Sabrina Sato posa com peça íntima fininha e causa euforia: “Deusa”

Sabrina Sato quebrou a web na última terça-feira (12). Solteira, a famosa roubou a cena ao divulgar um ensaio deslumbrante para uma marca de peças íntimas e colecionou elogios dos internautas pela sua boa forma aos 42 anos de idade.

Em uma publicação em sua conta do Instagram, a apresentadora e jurada do The Masked Singer Brasil, da TV Globo, apareceu usando uma peça íntima bem discreta e atraiu os olhares dos usuários ao fazer várias poses. Nas imagens, ela sensualizou com uma peça nada chamativa.

Sabrina Sato posa com calcinha no limite e impressiona

Somando mais de 30 milhões de seguidores na plataforma, Sabrina Sato apareceu usando uma calcinha fio-dental preta com as alças extremamente finas. A peça íntima realçou totalmente as suas curvas esculturais e os seus pernões sarados. Em outro momento do vídeo, a mãe da Zoe surgiu de costas e exibiu o volume impressionante do bumbum.

“Sim, a calcinha é pequena. Eu sei. E fui eu que pedi e fiquei feliz”, disse ela na legenda da postagem, que foi contemplada com mais de 10 mil curtidas. Fãs e seguidores da apresentadora rechearam a postagem de belíssimas mensagens e elogios.

Uma internauta disse que a famosa é perfeitamente linda. Um fã disse que a famosa é uma rainha. A terceira admiradora falou que a artista nasceu para brilhar. Outro disse que a comunicadora tem uma beleza fascinante. O último rapaz pontuou que a beldade é a mulher mais linda do Brasil.

No último mês de março, Sabrina Sato anunciou o fim do seu casamento com Duda Nagle. Os dois estavam juntos há mais de 7 anos. Em um longo texto publicado em sua conta do Instagram, a apresentadora contou a novidade aos seus seguidores e disse que queria que o seu matrimônio durasse para sempre, mas que o amor e o respeito vai ser para até o final.

Confira o ensaio feito por Sabrina Sato: