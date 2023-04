Sorte em dobro nas mãos, 3 signos podem apostar na loteria que ganham

Diferente dos signos do zodíaco, que considera a posição dos astros para definir o destino de pessoas, o horóscopo chinês segue um calendário. A cada 12 anos, o Ano Novo, comemorado pelos chineses em meados de fevereiro, tem uma energia ligada a um signo. Nesse caso, as representações são baseadas em animais: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e javali.

Para descobrir o seu signo, você precisa se orientar pelo ano exato de nascimento, por exemplo, todas as pessoas que nasceram em 1.999 pertencem ao coelho.

Rato e a prosperidade

Parece que as pessoas com o signo do rato vão ter um momento de desenvolvimento no trabalho. Sendo assim, há várias oportunidades de crescimento ligadas à profissão.

Nessas duas primeiras semanas de abril, fique atento às vagas de emprego e possibilidades de investimento. Esteja aberto a novos projetos, porque em breve você terá retorno financeiro.

Macaco e bons relacionamentos

Quem é o do signo do macaco, deve receber muitos convites nos próximos dias, que exigem socialização. Seja no âmbito pessoal ou profissional, esses encontros revelam conquistas importantes.

Nos próximos dias, comece a sair mais e frequentar ambientes diferentes. Esteja disposto a conhecer mais quem está ao seu lado. Relacionamentos amorosos e grandes amizades estão por vir.

Dragão e o reconhecimento

O seu signo chinês é o dragão? Então você está com sorte, pois está prestes a ser reconhecido pelo seu esforço. Quem sabe um prêmio, elogios e presentes, que podem te motivar a dar o seu melhor.

Nesse caso, não se intimide com palavras de afeto ou estranhe qualquer pedido de desculpas. Até o final do mês, pessoas que você nem imaginava vão reconhecer o seu valor como nunca.