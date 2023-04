Sucesso de O Rei do Gado faz Globo tomar atitude contra grande campeonato de futebol

A Globo surpreendeu ao fazer uma proposta inesperada na compra dos direitos de transmissão da UEFA Champions League para o próximo ano, indicando que não está disposta a fazer grandes movimentações para garantir o campeonato.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do Noticias da TV, a emissora está mais interessada em reprises de novelas exibidas à tarde, como O Rei do Gado, que garantem uma audiência maior.

- Publicidade-

A emissora apresentou uma proposta com interesse em exibir partidas em TV aberta, por assinatura e streaming. No entanto, os preços propostos pelo UEFA para o torneio foram considerados altos para a emissora, que anda mais interessada no futebol nacional.

Executivos ligados à programação da Globo afirmam que as novelas do Vale a Pena Ver de Novo sempre tiveram mais audiência do que os jogos europeus. Mesmo em finais, as partidas do torneio não costumavam passar dos resultados das novelas.

Empresa dona dos direitos da Champions Leangue ainda não respondeu às propostas

Até o momento, a agência responsável pela venda dos direitos de transmissão, ainda não respondeu às propostas das empresas interessadas. Por hora, a Warner é considerada a favorita para levar todo o torneio pelo valor oferecido.

Também de acordo com o colunista, o campeonato arrecada aproximadamente de US$ 150 milhões com direitos de transmissão no Brasil, e o objetivo do atual processo licitatório era aumentar os ganhos em pelo menos 50%. Novos desfechos devem surgir nas próximas semanas.