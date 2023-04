Suicídio, cobrança e estresse: escritor conta a vida dos padres no Brasil

“Têm casos que são suicídio e não são divulgados como suicídio. Tenta-se esconder essa realidade, mas ela existe.” A afirmação é do padre José Carlos Pereira, ordenado há 26 anos e responsável pelo livro Operários da Fé – O Padre na Sociedade Brasileira. Na obra, ele faz o que chama de “um raio-x do perfil” dos sacerdotes do país e destaca pontos sobre saúde mental e física, cobranças da comunidade, relações afetivo-sexuais e política.

De acordo com Pereira, os padres no país estão sobrecarregados com o trabalho e costumam sofrer com o estresse. Mas não apenas isso, nas quase 2 mil entrevistas que fez, ele encontrou muitos casos de depressão e outros distúrbios ligados à saúde mental. A combinação leva a algo que não se espera de pessoas religiosas e é considerado o pecado mais grave pela Igreja Católica: o suicídio.

“É algo ainda tabu dentro da Igreja. Não se espera que um padre cometa suicídio por causa da sua convivência, espiritualidade e equilíbrio. Mas essa não é a realidade. Nos últimos anos, tivemos diversos padres que cometeram suicídios, padres relativamente jovens até. E esse é um fato que existe na sociedade e também dentro da Igreja, mas não é tratado como deveria”, avalia o autor.