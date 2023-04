“Super Mario Bros. O Filme” e “O Exorcista do Papa” são as estreias da semana no Cine Araújo

clássico dos videogames “Super Mario Bros” ganhou uma nova adaptação no cinema. “Super Mario Bros. O Filme” chega nas salas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (06). Os fãs de games podem, então, matar a saudade de uma das franquias mais clássicas e amadas em todo o mundo.

O longa é baseado na série de jogos da Nintendo e apresenta o personagem Mário (Chris Pratt), um encanador no bairro de Brooklyn, em Nova York, junto com seu irmão Luigi (Charlie Day). Eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo para conseguir conquistar e reinar todos os lugares.

Quando Luigi é raptado por Bowser, que tem a intenção de usá-lo para procurar Mario. O único que é capaz de deter Koopa e restabelecer a paz, Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, desde passar por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e, até mesmo, andar em plataformas nada confiáveis. O elenco do filme conta ainda com Keegan-Michael Key e Seth Rogan.

Outra estreia que marca presença na programação do Cine Araújo, é o filme “O Exorcista do Papa”. Para quem gosta do gênero terror, a obra é uma ótima opção. O longa é inspirado nos arquivos reais do padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano, que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida. Ele faleceu em 2016, aos 91 anos, e durante sua vida escreveu dois livros narrando suas experiências de exorcismos e outros trabalhos para o Vaticano.

O filme é estrelado por Russel Crowe e, sendo um retrato do personagem da vida real, acompanha Amorth na investigação da possessão de um menino e na descoberta de uma conspiração secular que o Vaticano tentou, desesperadamente, proteger e manter no esquecimento.

Além de “O Urso do Pó Branco” e “Demon Slayer: To the Swordsmith Village”, os filmes “John Wick 4” e “Shazam! Fúria dos Deuses” continuam em cartaz.

