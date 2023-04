Suposto princípio de incêndio assusta funcionários e clientes na Loja Marisa de Rio Branco

Um suposto princípio de incêndio, aconteceu na manhã deste sábado (29) na Loja Marisa, localizada na Avenida Getúlio Vargas, na área Central de Rio Branco. O Corpo de Bombeiro Militar foi acionado e encaminhou Militares da brigada de combate ao incêndio.

Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiros, inicialmente se pensava em ser um princípio de incêndio, devido uma fumaça densa que saía de um do ar-condicionado, mas na verdade era apenas gás comprimido. Os equipamentos foram desligados para que a loja pudesse solicitar o reparo.

No momento do incidente não houve vítima e nem feridos, apenas um susto dos funcionários e clientes que realizavam compras no local. Após tudo ser esclarecido, a empresa voltou a funcionar normalmente.