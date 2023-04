Tadeu Hassem cobra casas populares no interior do Acre: “É um clamor dos nossos municípios”

Durante votação do projeto ProMoradias, iniciativa do Governo do Estado que prevê a construção de casas populares na Cidade do Povo, em Rio Branco (AC), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) pediu ao Governo e ao parlamento uma atenção aos municípios do interior.

“Na própria mensagem do governador, prevê-se um déficit de 24 mil habitações, sendo 11 mil na capital. Nós temos aqui cerca de metade de deputados do interior. Me preocupa as habitações do interior […] Apenas hoje, eu recebi pelo menos quatro ligações de pessoas que perderam tudo, ou que o pouco que sobrou foi interditado pela Defesa Civil […] é um clamor, essa questão de habitação no interior”, disse o deputado.

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD-AC) reagiu à declaração: “Faço minhas as preocupações do deputado Tadeu”. Hassem propôs discutir o assunto posteriormente e, internamente, deputados levantaram a possibilidade de contemplar o interior por meio de emendas parlamentares. O deputado Pedro Longo (PDT-AC), que conduziu os trabalhos na Sala de Reuniões, concorda com a posterior discussão: “É uma demanda de todos”.

A líder do Governo, deputada Michelle Melo (PDT-AC), se comprometeu em levar ao Estado a petição, para que um estudo seja realizado em prol da inserção do interior em próximas iniciativas que prevejam construção de casas populares.

Apesar da ressalva, Tadeu votou a favor do projeto que prevê casas populares na capital acreana.