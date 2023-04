Tati Zaqui usa fio-dental vermelho e cavado na cozinha e provoca com empinadinha

A celebridade também é produtora de conteúdo adulto em plataformas como OnlyFans e Privacy. Outras famosas como Geisy Arruda, Andressa Urach, Mulher Melão e Lumena Aleluia, do BBB, também trabalham com as redes, que disponibilizam fotos e vídeos através de assinaturas.

- Publicidade-

Tati Zaqui esbanja bumbum em look fio-dental vermelho

Tati Zaqui provocou os fãs nesta sexta-feira (14) com uma nova postagem em seus perfis oficiais. Sem medo de ousar, a moça não poupou sensualidade e beleza própria ao posar na cozinha de sua casa.

A famosa surgiu vestida de um look vermelho e fio-dental ao empinar o bumbum. Com o sorriso no rosto e a maquiagem feita, ela fez o clima esquentar ao preparar um churrasco com as pernas à mostra e algumas tatuagens que possui espalhadas pelo corpo.

Usuários não perderam o tempo em curtir a foto da namorada do ator Thomaz Costa. Por meio dos comentários, a artista também não foi poupada dos milhares de mensagens positivas.

“A Tati é a verdadeira sereia do cabelo azul, ela é perfeita”, escreveu uma internauta. “Imagina chegar em um churrasco e essa mulher é que está na churrasqueira?”, brincou outro admirador. “Belíssima como sempre”, destacou um fã-clube, entre diversas outras manifestações de carinho.

Tati Zaqui já falou sobre a sua intimidade com o namorado. Quando estava em A Fazenda (Record) com Thomaz Costa, a brasileira explicou que mantinha relações sexuais com o rapaz todos os dias antes de dormir. “Dormia bem demais mesmo, era chá todo dia”, escreveu ela em seu Twitter, o que surpreendeu muitos dos seus seguidores.

Confira a foto sensual da artista: