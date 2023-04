Tendências 2023: 6 melhores cores de cabelo para apostar este ano

Confira quais são as cores de cabelo que prometem arrasar nas passarelas e em todos os cantos do mundo em 2023. Se você quer ficar na moda, vale a pena conhecer essas dicas de especialistas no assunto.

1 – Branco descolado

O branco está em alta já há bastante tempo e soa como um alívio para mulheres e homens que querem se manter alinhado às tendências, especialmente os mais velhos. Afinal de contas, ter que esconder os cabelos grisalhos não é uma tarefa agradável, nem sequer é algo muito fácil para se fazer.

2 – Vermelho sangue

O cabelo vermelho intenso, porém mais escuro, como o sangue, promete ser uma das principais tendências para 2023. Ele estava meio sumido do mundo da moda, mas agora retornou com força total e promete ser uma opção bem interessante para todas as mulheres.

3 – Cabelo canela

A cor de canela nos cabelos pode ser entendida também como um marrom acobreado, mas que também é chamado de castanho escuro, embora tenha diferenças. Ele é uma transição entre o vermelho/vinho e o marrom. Lembre-se de que essa cor precisa de cuidados e tonificação para se manter viva.

4 – Cabelo ombré

Este tipo de cabelo é uma tendência irremediável dos últimos três anos, pelo menos. Seria um visual de cabelo que foi “queimado pelo sol”. São ótimas alternativas para mulheres com cabelos cacheados e com tons de pele mais escuros. O visual se transforma completamente e ganha um destaque especial.

5 – Platinado

Para as mulheres mais ousadas, o cabelo platinado está em alta e promete uma aparência descolada e moderna. Contudo, esse tipo de aparência precisa de cuidados para que os fios não mudem de cor com facilidade. Eles podem ficar roxos e até esverdeados.

6 – Dourado inteiro

Por fim, o cabelo loiro ou dourado do início ao fim promete aparecer com frequência na sua timeline. Ele é uma das principais apostas para o ano de 2023.