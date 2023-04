The Witcher, FIFA e outros jogos estão até 75% mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam, que é a loja mais famosa para comprar jogos de PC, chama atenção com as trilogias de Crash Bandicoot e Spyro the Dragon por menos da metade do preço. Outros nomes como FIFA 23 e Euro Truck Simulator 2 também estão com preços convidativos. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

- Publicidade-

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dá sequência à clássica série de jogos do marsupial — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Quais jogos para PC são leves? Comente no Fórum do TechTudo

PlayStation A aventura mais recente de Aloy, Horizon: Forbidden West segue à venda pela metade do preço nesta semana e é uma ótima maneira de se preparar para a sua expansão, Burning Shores, em 19 de abril. De maneira semelhante, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Far Cry 6 também estão mais baratos. Confira as principais ofertas da loja digital da Sony a seguir:

Horizon Forbidden West é um dos exclusivos mais recentes da Sony e chama a atenção pela sua ação em mundo aberto — Foto: Divulgação/Sony Interactive Entertainment

Um dos jogos brasileiros mais prestigiados de 2021, Dodgeball Academia está quase pela metade do preço nos consoles Xbox nesta semana. Os entusiastas de jogos independentes também podem economizar em Indivisible, um RPG que chama a atenção especialmente pelas suas animações desenhadas à mão. Veja essas e mais promoções do Xbox nas linhas abaixo:

Forza Horizon 5 contará com mais carros que as edições anteriores da franquia — Foto: Divulgação/Playground Games

LEGO Star Wars: A Saga Skywalker – R$ 111,60;

LEGO Batman 3: Além de Gotham – R$ 24,75;

LEGO Marvel Super Heroes 2 – R$ 19,75;

Dragon Ball Xenoverse Super Bundle – R$ 52,35;

Forza Horizon 5 – R$ 149,40;

Dodgeball Academia – R$ 55,47;

Indivisible – R$ 44,98;

Slime Rancher 2 – R$ 86,21;

No Man’s Sky – R$ 111,22;

Quantum Break – R$ 15,60. STEAM

Nesta semana, os fãs de jogos para PC podem economizar em Borderlands 3, It Takes Two e Mortal Shell, que busca inspiração nos sucessos do gênero souls-like — em especial Dark Souls e Bloodborne. Até o dia 13 de abril, vários jogos da Electronic Arts também ficam em oferta, incluindo Mass Effect Legendary Edition e Titanfall 2. Confira as principais promoções da plataforma da Valve:

Em Borderlands 3 o jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos — Foto: Divulgação/Xbox

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – R$ 60,00;

Spyro Reignited Trilogy – R$ 37,50;

FIFA 23 – R$ 89,70;

Euro Truck Simulator 2 – R$ 12,49;

Borderlands 3 – R$ 17,98;

It Takes Two – R$ 99,50;

Mortal Shell – 14,24;

Mass Effect Legendary Edition – R$ 74,70;

Titanfall 2 – R$ 13,35;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – R$ 89,95.