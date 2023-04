Trabalho online muda a rotina dos profissionais

Com o advento da Internet e a conectividade que ela proporciona, a forma como muitos profissionais realizam suas atividades mudou drasticamente. O que antes demandava a ida até o local de trabalho, o cumprimento de horários rígidos e a posterior volta para casa, tornou-se muito mais flexível com o trabalho online. Essa mudança resultou na melhoria da qualidade de vida de muitos trabalhadores em diversos aspectos, tais como aumento do tempo disponível para o repouso, já que podem acordar mais tarde; diminuição do estresse causado pela correria para chegar à empresa, geralmente no horário de rush; criação de um ambiente de trabalho de acordo com o gosto do profissional.

Profissões que se adaptam

Algumas profissões, devido às suas características, encontram maior facilidade para serem realizadas remotamente. Os tradutores e escritores em geral já estão acostumados a trabalhar de forma remota no modelo freelancer. Existem diversas plataformas em que eles podem se cadastrar e informar suas habilidades, permitindo que os empregadores interessados busquem profissionais que se enquadrem nos requisitos de cada projeto. Assim, por meio de sistemas online, recebem suas atribuições e, caso necessário, comunicam-se com os gerentes de projeto e outros membros da equipe , além de entregarem os resultados do seu trabalho.

No mercado financeiro também não é mais essencial a presença física dos profissionais nas corretoras ou pregões, uma vez que hoje em dia tudo pode ser feito pela internet. Os traders contam com plataformas online seguras e fáceis de usar para realizar investimentos, como, por exemplo, a negociação forex, na qual podem negociar pares de moedas e acessar o mercado mais líquido do mundo de onde quer que estejam, utilizando sites ou aplicativos de celular.

No ramo da educação, por sua vez, professores de diversas áreas ganharam a possibilidade de trabalhar online, sem precisar sair de casa. Existem, por exemplo, diversas plataformas que fornecem suporte para que os instrutores incluam seus conteúdos e ofereçam suas aulas ao público. Estes sistemas facilitam também a divulgação dos cursos, já que possuem ampla visibilidade nos sites de busca da internet, ajudando os alunos a encontrarem os professores de que precisam e vice-versa.

Vantagens

Com um ambiente mais agradável e um menor nível de estresse, a produtividade dos profissionais aumentou. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, as empresas com funcionários em home office registraram um aumento médio de 23% na produtividade de seus colaboradores. Outro dado importante é o percentual de empresas que adotam o home office no Brasil, que já chega a 33%.

Uma das consequências mais curiosas dessa disseminação do trabalho remoto, a qual já está se tornando comum em todo o mundo, é a figura dos chamados nômades digitais, isto é, pessoas que trabalham exclusivamente de forma remota. Esses indivíduos viajam pelo mundo, trabalhando em qualquer país que possa oferecer um local seguro e uma conexão de internet com qualidade e velocidade satisfatórias.

Com a evolução constante da tecnologia, novos recursos de software e hardware serão desenvolvidos. Com eles, outras profissões que atualmente não podem ser desempenhadas de forma remota certamente poderão usufruir dessa possibilidade, o que mudará para melhor a rotina de muitos outros profissionais em todo o mundo.