Três pessoas ficam feridas em capotamento de carro no 2º Distrito

O motorista Jeferson da Silva e Silva, 22 anos, o passageiro Aurélio Mendes Castro, 30, e um adolescente de 13 anos foram vítimas de um acidente na tarde deste domingo (30), na avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco (AC).

O passageiro Aurélio relatou que o condutor do carro Renault Symbol de cor prata estava dirigindo em alta velocidade pela avenida, quando perdeu o controle do veículo e capotou próximo à rotatória de acesso à Arena da Floresta.

Durante o acidente, Jeferson foi ejetado do banco do motorista do veículo e sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) moderado, com corte na região frontal. O estado de saúde dele é grave.

Aurélio estava no banco de trás do veículo e não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, e reclamava de dor no peito, dor nas costas e dor no pescoço. O adolescente teve apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte básico 06, e foi necessário pedir apoio a ambulância 05 para prestar os atendimentos às vítimas que, em seguida, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb).

A área foi isolada por policiais militares para os trabalhos da perícia e depois o veículo foi removido por um guincho.