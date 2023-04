Tribunal do Júri vai julgar bando que invadiu bairro de Rio Branco, matou um e feriu outros sete

Sete homens acusados de pertencerem a um bando criminoso de faccionados que invadiram um ginásio de futebol em abril de 2021 no bairro Cidade do Povo e quando mataram pelo menos uma pessoa a tiros, vão a júri popular dois anos após o crime. O julgamento será o dia 16 de maior na 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco.

O julgamento vai ocorrer depois de, por unanimidade, os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) manterem a decisão de pronúncia contra os membros do bando. Durante o ataque foi morto o motoboy Yuri Matheus de Lima Cavalcante, de 26 anos, que trabalhava numa lanchonete do bairro e outras sete pessoas ficaram feridas a tiros.

O grupo havia sido pronunciado em agosto do ano passado pela juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, para irem a júri popular. No entanto, a defesas dos acusados entrou com recurso junto ao Tribunal pedindo a anulação da sentença alegando que não havia indícios de participação deles na prática dos crimes.

O Ministério Público do Acre (MPAC) rebateu os argumentos da defesa e se manifestou pela manutenção da sentença de pronúncia. Ao analisar o pedido, o desembargador Samoel Martins Evangelista, relatou do caso, entendeu que as provas nos autos sobre autoria dos crimes eram suficientes para submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com isso, os réus devem ir a júri pelo crime de homicídios qualificados tentados e consumado – com as qualificadoras de motivação torpe, emprego do recurso que dificultou a defesa do ofendido, e meio cruel. Além dos crimes de roubo e corrupção de menor.

Inicialmente, nove pessoas eram acusadas pelo crime, mas depois de uma audiência de instrução e julgamento, dois dos envolvidos foram absolvidos e não vão a júri.

Os réus que vão a júri são os seguintes: Elvis Preslei de Sena Figueiredo, Gabriel Miranda Gonçalves, Lucas Cunha de Araújo, Margarido Freire Costa, Arthur Carvalho Gomes, Josias Silva de Lima e Ademildo Bertolo da Silva Neto. Todos esperam o julgamentos recolhidos ao sistema prisioal.

O crime do qual o bando é acusado ocorreu no dia 5 de abril de 2021. Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, viveram momentos de tensão quando o grupo de criminosos armados invadiu as ruas do bairro e passou a fazer vários disparos contra rivais.

Eles gravaram o momento da invasão e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver vários homens armados correndo pela rua do bairro, quando são feitos vários tiros.

Na ação dos criminosos, o motoboy Yuri foi morto e outros sete ficaram feridas. Além de ferido a bala, ele ainda levou facadas quando já estava caído.

Os criminosos chegaram no bairro em dois carros, segundo informações da polícia. O ataque foi iniciado na quadra de grama sintética do bairro No local, os bandidos feriram cinco homens com tiros nos pés, mãos e nádegas. Em seguida, eles correm pelas ruas atirando e uma outras duas pessoas foram baleadas no meio da rua.

Após a ação, os bandidos ainda roubaram uma caminhonete e uma motocicleta para a fuga. Foram presos por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e agora vão sentar no banco de réus.