Trio que assassinou detento dentro de cela no Acre vai a Júri Popular, decide juíz

O juiz da 2ª Varado Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco, Alisson Braz, acatou denúncia da promotoria criminal do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para tornar réus três presidiários do complexo Francisco D’Oliveira Conde, acusados pelos assassinato de um colga a golpes de facas artesanais, o chamado “stok”. O crime foi registrado no dia 10 de março deste ano.

Os acusados são Gilsembergue Lopes, Welinton Lima e Edmilsn Souza, todos na faixa de 25 a 28 anos de idade. A vítima foi Eduardo Lopes Alves, morto quando ocupava uma cela do pavilhão “J”, com outros presos.

Seus rivais conseguiram burlar a vigilância dos policiais penais e atacaram a vítima, além de ferir outro preso, que só não foi morto graças à intervenção de outros detentos.

A causa da morte não foi esclarecida, mas as investigações apontaram para a guerra entre facções, que sai das ruas e transpõe os muros dos presídios.