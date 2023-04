Trio que invadiu casa de sargento da PM e fez família refém é preso no Acre

Os acusados pelo roubo à casa do sargento PM Isaías Brito, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, na manhã de domingo (2), já foram identificados e presos. São eles: Douglas da Silva Chagas, de 18 anos; José Carlos de Araújo, 41, e Francisco Gilson dos Santos, de 18, que foram presos na segunda-feira (3), no bairro João Eduardo.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) informou que a identificação dos criminosos foi possível porque o veículo utilizado no assalto à residência, quando o sargento e seus familiares foram feitos reféns, continuou sendo utilizado pelos assaltantes.

O sargento assaltado, que perdeu inclusive a arma da corporação no roubo, percebeu que o veículo, um gol de cor branca, tinha um amassado no para-choque dianteiro, além de ter um reboque na trazeira. Descreveu o veículo a seus colegas militares, os quais guardaram a informação. Em patrulha no bairro João Eduardo, uma guarnição encontrou um carro com a características e, ao abordar os ocupantes, constatou se tratar dos assaltantes à casa do militar.

Ao levar um dos acusados a sua própria casa, o pai dele informou que os pertences roubados da casa do militar estavam ali. A arma da PM levada no assalto, municiada, foi recuperada. A polícia descobriu que o líder do bando, Douglas da Silva, já tinha passagem por assalto, tráfico de drogas e porte de armas.

Eles estão presos na Delegacia de Flagrantes e devem ser encaminhados para o sistema prisional.