Tudo o que você precisa saber sobre o novo auxílio emergencial de R$ 800

Agora, o estado do Rio Grande do Sul anunciou que irá prorrogar o prazo de inscrição do Auxílio Emergencial de R$ 800 para o dia 25 de abril de 2023, permitindo que mais pessoas se inscrevam e recebam esse apoio financeiro durante períodos de instabilidade. Dessa forma, algunmas informações são essenciais para entender sobre o benefício!

Vale lembrar que o benefício é destinado às mulheres chefes de família e empresas optantes pelo Simples Nacional, além de microempreendedores individuais que foram demitidos de empregos formais nas áreas de produção de eventos, alimentação e alojamento.

Com essa iniciativa, espera-se ajudar mais pessoas a enfrentar as dificuldades financeiras causadas pela pandemia e manter as contas básicas em dia. Se você se enquadra nos requisitos para receber o Auxílio Emergencial no estado do Rio Grande do Sul, não deixe de se inscrever antes do prazo final.

Como solicitar benefício de R$ 800

Se você está precisando do Auxílio Emergencial de R$ 800 no estado do Rio Grande do Sul, é importante fazer sua inscrição no site do governo antes do prazo final, que é a terça-feira, dia 25 de abril. Para se cadastrar, siga os seguintes passos: