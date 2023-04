Ufac abre inscrições para professor substituto para Campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), tornou público nesta semana abertura de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para professor substituto nos campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC).

As inscrições para processo seletivo estão sendo realizadas, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://sistemas2.ufac.br/concurso_docente/ desde o último dia 04 de abril até o dia 17 de abril de 2023. As provas serão aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC).

Os salários variam entre R$ 2.465,32 à 6.289,21 dependendo da carga horária e especialização. São 20 vagas entre ampla concorrência e pessoa com deficiência (PCD), os candidatos deverão ter formação em um desses cursos: Economia, Enfermagem, Medicina Veterinária e Química.

O candidato efetuará o preenchimento do formulário de inscrição, devendo preencher os campos obrigatórios com os dados exigidos. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. A isenção dos candidatos valerá para aqueles que tenham família no CadÚnico do Governo Federal ou que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.