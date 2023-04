Ufac abre processo seletivo para professor substituto; confira as vagas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu, nesta quarta-feira (18), inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva para professor substituto.

A contratação é de regime temporário, para o campus Rio Branco. Com regime de trabalho de 20h a 40h. O período de contrato é de até dois anos.

- Publicidade-

As inscrições vão até o dia 24 de abril e a taxa é de R$ 80 e devem ser realizada, exclusivamente, através do site http: //www2.ufac.br/editais. O candidato pode, ainda, solicitar a isenção da taxa. As avaliações serão realizadas entre os dias 30 de abril e 16 de maio.

A seleção será feita por meio de prova de títulos, além de prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista. De caráter classificatório e eliminatório.

Os Cronogramas de Atividades e as Instruções para as Avaliações serão publicados pela Comissão Organizadora, no dia 28 de abril de 2023, no endereço eletrônico <http://www2.ufac.br/editais>.

As etapas do processo seletivo, datas e regras, estão disponíveis no edital (acesse aqui).