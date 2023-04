UFAC anuncia novo Processo Seletivo com 20 vagas; veja aqui

Com o objetivo de realizar a contratação de professores substitutos, a Universidade Federal do Acre (UFAC) anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo, em dois Campi.

De acordo com o edital, são ofertadas 20 vagas para os docentes das seguintes áreas e Campi:

- Publicidade-

Campus de Rio Branco: Farmacologia e Anestesiologia Veterinária (5); Química Geral (5); Economia (5);

Farmacologia e Anestesiologia Veterinária (5); Química Geral (5); Economia (5); Campus de Cruzeiro do Sul: Enfermagem na Atenção à Saúde nos Diversos Ciclos de Vida (5).

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa em nível superior, com especialização, mestrado ou doutorado na área de interesse. Aos docentes efetivados, o salário ofertado varia de R$ 2.236,32 a R$ 6.289,21, referente a jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas ao cargo.

Como participar

As inscrições tiveram início no dia 4 de abril de 2023 e serão recebidas até o dia 17 deste mesmo mês e ano, exclusivamente via internet, no site da Universidade, mediante o pagamento de R$ 80,00 de taxa de participação.

Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar a isenção no valor da taxa até o dia 10 de abril de 2023.

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados em cinco etapas, sendo elas: prova escrita, prova prática, prova didática, seminário, além de entrevista, todas com previsão para ocorrerem no período de 24 de abril de 2023 a 9 de maio de 2023.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser renovado por igual período.

Links