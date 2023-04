Ufac está com inscrições abertas para mestrado em Ciência Florestal; saiba mais

A Universidade Federal do Acre, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), está com as inscrições abertas até 3 de maio para o mestrado do programa de pós-graduação em Ciência Florestal (PPG-Ciflor).

O processo seletivo consiste em três etapas: avaliação do projeto escrito (eliminatória), defesa de projeto/entrevista (eliminatória) e prova de títulos (avaliação do currículo de 2018 a 2023 —classificatória). A defesa de projeto/entrevista ocorrerá pela plataforma Zoom, de 14 a 19 de junho, das 8h às 17h (do Acre). As inscrições podem ser realizadas apertando aqui.

O resultado final do processo seletivo está previsto para 27 de julho; a matrícula institucional no Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) ocorrerá de 8 a 9 de agosto e a matrícula curricular na Coordenação do Ciflor, de 10 a 11 de agosto. O início das aulas será em 14 de agosto.