Ulisses Torres comanda treino tático e espera por Querobino

O técnico Ulisses Torres vai comandar um treino tático na tarde desta terça (18), a partir das 15h30, no José de Melo, e vai definir o Rio Branco para o clássico contra o Atlético. O confronto será nesta quarta (19), a partir das 18 horas, no Florestão, confronto válido pela 2ª rodada do returno.

“Vamos insistir para melhorar a parte tática. Cometemos alguns erros contra o São Francisco e é preciso ajustar”, comentou Ulisses Torres.

- Publicidade-

Querobino no DM

O lateral esquerdo Querobino sofreu uma lesão no tornozelo direito contra o São Francisco e realiza tratamento para tentar jogar na quarta.

“Vamos esperar a avaliação do Querobino. Temos opções e neste momento é preciso ter todos os atletas no melhor nível possível”, afirmou o treinador.

Sem favoritismo

Para o volante Joel, o Rio Branco precisa manter a concentração.

“Não éramos considerados favoritos e isso deve continuar. Vamos manter o trabalho nos treinos e nos jogos para podermos chegar ao nosso objetivo”, afirmou Joel.