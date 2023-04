Ulisses Torres comanda treino tático e Rio Branco fecha preparação

Com um treino tático seguido de bolas paradas, o elenco do Rio Branco fecha na tarde desta sexta,14, no José de Melo, a preparação para o confronto contra o São Francisco. A partida vai ser realizada neste sábado, 15, a partir das 16 horas, no Florestão, e marca a abertura do segundo turno do Campeonato Estadual.

“Vamos realizar os ajustes e definir os titulares. É um jogo importante e precisamos vencer”, comentou o técnico Ulisses Torres.

Saulo e Johnson

O zagueiro Saulo, recuperado de uma cirurgia no joelho, e o lateral Johnson, retornando de empréstimo, são mais duas opções contra o São Francisco.

“Temos um elenco reduzido e ter mais opções é sempre importante. Os jogos serão muitos próximos e em caso de contusões vai ser complicado as recuperações”, avaliou o treinador.