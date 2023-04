Ulisses Torres terá elenco completo no duelo contra São Francisco

Após a vitória contra o Andirá por 3 a 2, o elenco do Rio Branco reapresentou-se na tarde desta quarta, 12, no José de Melo, visando a preparação para o jogo contra o São Francisco. A partida será no sábado, 15, às 16 horas, no Florestão, com o técnico Ulisses Torres tendo o elenco completo para o confronto.

“Ter o grupo completo é fundamental para termos um time competitivo e opções. Vamos trabalhar na quinta e na sexta para tentar começar o returno com vitória”, declarou o treinador.

Em dois períodos

Os jogadores do Rio Branco irão trabalhar em dois períodos nesta quinta, 13, no José de Melo.

“Esse é o momento de dedicação total de todos no clube. O Rio Branco precisa voltar às competições nacionais em 2024”, comentou Ulisses Torres.

Meia e extremo

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou a intenção de fechar as contratações de um meia e um atacante pelos lados para o returno.

“Estamos fazendo contatos. A ideia é ter esses atletas para a partida de sábado”, afirmou o presidente.