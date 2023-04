Um ano após caso de mendigo, Sandra vende paçoca nas ruas

Um ano após o polêmico caso do morador de rua de Brasília, Givaldo Alves, viralizar nas redes sociais, a mulher que foi flagrada com o homem, Sandra Mara Fernandes, tem ganhado a vida vendendo paçoca pelas ruas da capital do país. A mulher tem compartilhado a rotina através de suas redes sociais e vem intrigando os seguidores.

Sandra Mara tem compartilhado sua rotina, que consiste em acordar cedo, ir até a rodoviária e vender os doces em pontos mais frequentados de Brasília. A mulher segue casada com o personal trainer Eduardo Alves, que agrediu o homem em situação de rua após flagrar a cena no ano passado.

Em um Story publicado nessa segunda-feira (3/4), Sandra Mara comemorou o fato de um de seus seguidores tê-la identificado na rua e comprado grande parte dos doces: “Como Deus é maravilhoso, gente. Teve um seguidor que viu meus stories e comprou várias paçocas para me ajudar! Muito obrigada J.V pela ajuda, que Deus te retribua em dobro! Ainda existe muita gente boa no mundo!”, ressaltou.

Relembre o caso

Em março de 2022, um caso abalou a web após uma mulher ter sido flagrada tendo relações sexuais com um morador de rua em Brasília. Sandra Mara Fernandes pregava palavras religiosas e acabou se envolvendo com Givaldo Alves. A mulher teria tido uma crise psicótica e precisou ser internada em um hospital psiquiátrico após o caso.

Eduardo Alves, personal trainer e casado com Sandra Mara, ao ver a cena, agrediu fortemente o morador de rua. O homem chegou a conceder uma entrevista à coluna LeoDias após o episódio. Mesmo após o caso, Eduardo Alves perdoou a esposa e manteve o casamento.

Givaldo Alves, por outro lado, se aproveitou da breve fama que o caso lhe deu e chegou a criar uma conta nas redes sociais. No entanto, pouco tempo depois voltou a viver nas ruas.