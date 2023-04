Um dos 10 criminosos mais procurados do RN visita o Acre antes de ser preso

Nesta quarta-feira (19), um dos 10 criminosos mais procurados do Rio Grande do Norte foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai. Integrante da organização criminosa intitulada “Novo Cangaço”, ele teria passado também pelo estado do Acre antes de ser preso.

Kleber Lucas Paz de Oliveira, de 32 anos, foi preso pela Polícia Federal em ação conjunta com a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do país vizinho. Ele é suspeito de liderar ataques a bancos, homicídio, além de tráfico de drogas.

- Publicidade-

O preso é conhecido como suposto integrante do Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, facção dissidente do PCC daquela região, ele transitou tanto pelo Paraguai quanto pelo Peru, além de ter estado no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Acre, Mato Grosso do Sul e Pará.