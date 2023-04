“Um dos poucos lugares que eu não fui”, diz Pedro Bial sobre o Acre

Entrevistando a acreana Gleici Damasceno,o apresentador Pedro Bial, revelou a sua vontade de querer conhecer a terra de Chico Mendes. No programa, a atriz falou sobre o filme “Noites Alienígenas”, ganhador de 5 kikitos de ouro no Festival de Gramado, um dos mais importantes do Brasil.

O filme gravado totalmente no Acre, foi o primeiro filme do estado a rodar o circuito nacional em diversos cinemas do país. Ganhando destaque, Noites Alienígenas virou pauta nas redes sociais e em programas de TV. Na última semana, Gleici já havia participado do também programa global, “Altas Horas”, do apresentador Serginho Groisman, para divulgar o filme.

Na entrevista com Pedro Bial, Gleici contou que todo o elenco e equipe de produção do filme é 90% acreano. O apresentador disse que ainda não assistiu o filme, porém, pretende assistir o mais rápido possível.

“Eu quero ver [o filme], entre outros motivos, sem falar da Gleici, essa coisa do Acre. Um dos poucos lugares do Brasil que eu ainda não fui”, disse.

Na hora, a ex-bbb Ana Clara, que também participava do programa e que já veio ao Acre a convite de Gleici, declarou: “Tá perdendo! É muito legal”.

Gleici continuou falando sobre a importância do cinema acreano ser exibido no país inteiro. “Esse é o primeiro longa acreano que está em cartaz nos cinemas. Poucas pessoas do Brasil vão ao Acre. Com o filme, essas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer sobre a vida das pessoas que moram na Amazônia”, disse a atriz que é a protagonista do filme.

Bial finalizou dizendo que o filme segue em cartaz até as próximas semanas, mas que pode ter a exibição estendida. “Cinema brasileiro é assim, tem que ir pra ele continuar em cartaz”.

Veja o momento: