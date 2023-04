URAPs Eduardo Assmar e Triângulo Novo retomam atendimentos após a enchente

As Unidades de Saude Eduardo Assmar e Triângulo Novo retomaram as atividades nesta semana, após terem os trabalhos interrompidos em decorrência da cheia do Rio Acre.

Com o fechamento das unidades, duas equipes da prefeitura estavam prestando assistência às famílias desabrigadas no parque de exposições.

- Publicidade-

De acordo com a diretora de Assistência em Saúde, Rafaela Brito, no período de aproximadamente um mês, as equipes da Semsa ofereceram suporte às famílias no abrigo montado pela prefeitura.

“Durante esse período, não medimos esforços, ofertando atendimento de qualidade e com dignidade às famílias no parque de exposições. Foram ofertados todos os serviços que as unidades básicas oferecem: consulta médica, enfermagem, atendimento pré-natal, PCCU e vacina. A inovação este ano foi o atendimento no ônibus odontológico, sendo muito produtivo nesse período”.