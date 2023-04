URGENTE: avião faz pouso forçado entre municípios do Acre

Um avião de pequeno porte caiu em uma área ainda não identificada entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, na manhã desta terça-feira (18).

A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet por um servidor do aeroporto de Manoel Urbano.

O monomotor, de modelo Corisco Embraer 711, tem capacidade para transportar 4 pessoas.

De acordo com a fonte, não se sabe dizer se o avião de empresa privada é o que saía de Manoel Urbano para Santa Rosa ou outro que fazia o sentido contrário, ao mesmo tempo. O fato é que o avião apresentou falhas no motor – o que fez com que o piloto fizesse um pouso forçado. Segundo o apurado, não há vítimas fatais, mas os tripulantes sofreram escoriações.

A Prefeitura de Manoel Urbano e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) já foram informados sobre o ocorrido e as forças policiais foram acionadas para atender a ocorrência.

