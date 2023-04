URGENTE: Comando Vermelho invade Cidade do Povo, troca tiros com rivais e dois são baleados

Gabriel Sales de Souza, 20 anos, e Andrey Barbosa, 19, foram feridos a tiros entre a tarde e a noite desta quinta-feira (5), na quadra 15 e na rua Maria Elza, na Quadra 13, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, membros da facção criminosa Bonde dos 13 acabaram “rasgando a camisa”, ou seja, saíram de uma facção e foram para outra, no caso, o Comando Vermelho. A Polícia Militar relatou que uma troca de tiros entre as duas facções começou por volta das 14h e, até parte da noite, os bandidos continuaram trocando tiros. Até o momento, as quadras em que aconteceram confrontos foram na 9, 10, 15, 17 e 18, que estão supostamente sob o domínio do Comando Vermelho.

Durante a tarde, Gabriel Sales foi ferido em um confronto na quadra 15, sendo atingido nas nádegas e foi levado por populares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, sendo necessário a transferência para o pronto-socorro de Rio Branco em uma ambulância de suporte avançado.

Durante a noite, a troca de tiros ainda continuou em alguns pontos do conjunto habitacional e Andrey, que estava na frente de uma residência com amigos na Quadra 13, acabou sendo surpreendido por uma pessoa ainda não identificada que estava armada e que disse para o grupo não correr e entregar o celular, porém, sabendo que a pessoa que abordou eles era da facção Bonde dos 13, a qual Andrey tinha acabado de sair para ir para o Comando Vermelho, o grupo de amigos correu. O criminoso então atingiu contra o grupo e Andrey acabou sendo atingido na perna esquerda por um disparo que quebrou o osso da perna. Os outros jovens não foram atingidos.

Para não morrer, Andrey conseguiu correr para dentro de uma residência e se escondeu do atirador. Populares que passavam pela rua pararam para ajudar a vítima e acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para presta os primeiros atendimentos a Andrey, que foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características do criminoso e, em seguida, fez patrulhamento na região busca de prender o autor do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).