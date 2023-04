Vacinação Covid: bivalente é ampliada para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades

O Ministério da Saúde (MS) anunciou a ampliação para pessoas entre 12 e 59 anos, da imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19. O Programa Nacional de Imunização (PNI) já encaminhou nota técnica com a recomendação aos municípios do Acre.

A nova fase de imunização está disponível para quem já recebeu ao menos duas doses da vacina monovalente como esquema primário. Deve-se respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida.

- Publicidade-

A coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, garante a segurança da vacina e convida a população para se imunizar.

“As vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo. O público com comorbidades possui o sistema imunológico mais propício ao desenvolvimento de formas graves da covid-19. Por isso, convidamos a população para se vacinar e refrear os efeitos da doença”, destacou a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles.

A lista de comorbidades consideradas pelo Ministério da Saúde para vacinação com a Bivalente é: