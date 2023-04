Valdemar Neto anuncia comissão técnica do Estrelão para o Sub-20

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, anunciou a comissão técnica da equipe Sub-20 na tarde dessa sexta (21), no José de Melo. Eriano Santos (Chumbinho) será o treinador e Pedro Balu vai trabalhar como auxiliar. Selcimar Maciel segue como preparador físico.

“A conquista do Estadual Sub-20 é uma das nossas prioridades neste último ano de mandato e por isso resolvi contratar pessoas da minha extrema confiança”, explicou Valdemar Neto.

Começa a preparação

O elenco do Rio Branco começa a preparação na segunda (24), com a avaliação de alguns atletas.

“Vamos ter uma base de atletas importados. Esse foi um trabalho com bons resultados na última temporada e por isso vamos repetir o modelo. Não ganhamos o campeonato, mas geramos ativos para o clube”, comentou o presidente.

Atletas desembarcam

De acordo com Valdemar Neto, os atletas contratados devem começar a desembarcar na capital acreana neste fim de semana. O atacante João Vitor será o primeiro a chegar.

“Estamos trazendo o João Vitor do Rio de Janeiro. Os atletas com idade que estão no profissional também irão seguir no clube e o nosso objetivo é ter um time ainda mais forte”, afirmou o dirigente.