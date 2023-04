Independência e Plácido de Castro disputam partida decisiva nesta segunda no Florestão

Independência e Plácido de Castro disputam uma partida decisiva nesta segunda, 10, a partir das 16 horas, no Florestão, pelo grupo A do primeiro turno do Campeonato Estadual, em Rio Branco (AC). Com um empate, o Tricolor avança ao segundo turno. O Plácido de Castro conquista a classificação se vencer o confronto.

Independência com titulares

Depois de montar um time com reservas contra o Andirá, o Independência terá o retorno de todos os titulares contra o Plácido de Castro.

O técnico Eric Rodrigues não fez mudanças táticas e o único desfalque será o meia Dodô, na fase de transição entre o departamento médico e os treinamentos.

Chegar ao segundo turno

Após duas derrotas no início do Estadual, Plácido de Castro chega a última rodada do turno precisando vencer para voltar a uma fase decisiva do Estadual.

O técnico Jair Melo terá a volta do atacante Jeovane e vai manter o esquema ofensivo.

Possibilidades do grupo A

O grupo A do Estadual chega à última rodada com as três vagas no segundo turno em disputa. Se o Independência vencer ou empatar conquista a classificação e ainda garante o Rio Branco e o Humaitá no segundo turno.

Se o Plácido de Castro vencer avança para o segundo turno e o Independência vai esperar os resultados dos jogos entre Rio Branco x Andirá e Humaitá x Adesg, programados para terça, 11, a partir das 16 horas, no Florestão.

Rio Branco e Humaitá irão jogar pelo empate para conquistar as classificações. Se forem derrotados, as duas últimas vagas serão decididas nos critérios de desempate entre Rio Branco, Humaitá e Independência.