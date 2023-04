Valor do Bolsa Família pago no Acre é o segundo maior do Brasil, diz levantamento

Além de ser um dos três estados do país onde há mais recebedores do programa Bolsa Família do que pessoas com empregos formais de carteira assinada, o Acre passou a ser, também, neste mês de abril, o Estado com o segundo maior tíquete médio do Bolsa família, com R$ 707,56 de média nos repasses. É o maior valor médio registrado na história do programa federal destinado ao Estado, que ficou atrás apenas de Roraima.

VEJA TAMBÉM: No Acre, há mais pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada

- Publicidade-

De acordo com o Governo Federal, os recursos contemplam 131 mil famílias no Acre, superando R$ 90 milhões de repasse que chega aos 22 municípios acreanos. Rio Branco é a cidade com mais beneficiários do Bolsa Família no Acre, sendo 43.865 famílias na capital. Outros três municípios estão na frente com o número de beneficiários, sendo eles, Cruzeiro do Sul, com 14.077, Tarauacá com 9.565, e Sena Madureira, com 9.287.

No mês de março, o valor médio aos beneficiários do Acre já havia alcançado uma marca acima da média nacional, sendo R$ 707,53 em relação à R$ 670,33 para os outros estados brasileiros. O repasse neste mês de abril também é superior ao tíquete médio nacional, que alcançou R$ 670,49.

Os pagamentos do programa federal foram iniciados na sexta-feira (14), e seguem até o próximo domingo (28).