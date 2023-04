Valorant Champions 2023: Riot divulga calendário até Mundial

O cronograma da Riot conta com sete torneios, sendo cinco deles classificatórios para o Mundial. Os primeiros são os playoffs, ou fase eliminatória, das três Ligas Internacionais: o VCT Pacific, que tem início no dia 19 de maio, o EMEA e o Américas, que começam no dia 23 do mesmo mês. As três melhores equipes dessas ligas se classificam tanto para o Champions 2023, quanto para o Masters Tokyo, de 11 a 25 de junho. No torneio chinês, mais duas equipes do país entrarão na disputa pela classificação para o Champions.