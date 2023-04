Vaza áudio de Aline reclamando da Globo por entrevista com Fred: “PQP”

O ex-BBB Cara de Sapato deixou vazar um áudio polêmico da vice-campeã do BBB23, Aline Wirley. No áudio, a cantora aparece reclamando da produção da Globo por ter marcado entrevistas para ela, Fred Nicácio e Domitila Barros no mesmo lugar, após um intensivão de compromissos.

Durante um reencontro dos ex-ocupantes do Quarto Deserto, o lutador Cara de Sapato fez story com a campeã da edição, Amanda Meirelles. Ao fundo na gravação, Aline Wirley aparece desabafando sobre a situação constrangedora de estar ao lado do médico para responder perguntas sobre os seus desentendimentos após um dia cansativo.

“Aí encontrei Fred Nicácio. Colocaram eu, Fred e a Domitila para fazer uma entrevista, aí eu falei: ‘p* que par*u, mano’. O quê que é isso?’”, disse ela. “Não, colocaram Lari, Cowboy e Key”, respondeu Fred Bruno à cantora.

Aline e Nicácio protagonizaram algumas discussões ao longo da edição, e a ex-Rouge foi criticada na web por não ter defendido os participantes pretos do programa. Até o momento, o médico não se manifestou sobre o assunto.