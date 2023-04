Vaza foto de craque inglês com quatro mulheres na cama

Atacante Dele Alli, do Everton, foi fotografado numa noitada monumental, em Manchester, rodeado por mulheres na cama.

Dele Alli, 27 anos, teria ido a uma boate junto com seus amigos, depois eles deram uma “esticada” até um apartamento em Salford, distrito metropolitano de Manchester, na Inglaterra. Junto com ele, segundo reportagem do jornal The Sun, aparecem quatro mulheres que trabalham na boate.

“Nossas fotos exclusivas mostram Dele escondendo o rosto, enquanto estava na cama com amigos, incluindo o ex-jogador do Chelsea recém-aposentado Izzy Jay Brown, e quatro mulheres jovens após a viagem para Chinawhite em Manchester”, diz o jornal britânico.

Depois de uma passagem frustrante pelo Besiktas, da Turquia, onde esteve empréstimo, o atleta – que já foi cobiçado até pelo PSG de Neymar – está inativo, cuidando de uma lesão grave no quadril.

No Everton, ele ganha 6 mil libras por semana (aproximadamente R$ 37 mil), e tem sido alvo de críticas pelo seu comportamento fora de campo, chegado a umas noitadas.

Aqui no Metrópoles, já noticiamos ele foi visto saindo de uma cafeteria, em Londres, acompanhado de Maria Guardiola, filha mais velha do técnico Josep Guardiola, do Manchester City, de 22 anos. Os dois teriam vivido um romance.

Antes desse episódio com as mulheres na cama, Dele Alli, há poucos dias, já havia protagonizado outro escândalo, sendo fotografado rodeado de garrafas de bebida alcoólica e com um balão na boca, que é conhecido como “balão do riso”.