VCT Brazil Etapa 2 2023: tabela, datas dos jogos, times e mais

A Etapa 2 do VCT Challengers Brazil 2023 reúne os oito principais times de Valorant em atuação no Brasil para um campeonato presencial disputado de 5 de abril a 4 de junho, valendo o título brasileiro do First-Person Shooter (FPS) da Riot Games. Confira, nesta publicação, as principais informações sobre a competição, como jogos, com datas e horários, tabela atualizada, times participantes e mais.