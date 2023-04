Veja as previsões do horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira

Será um dia bastante harmonioso e se fizer a sua parte, as coisas vão correr muito bem. Não poderia ser de outra forma, já que a Lua e vários planetas importantes vão te enviar seus melhores influxos. Você conseguirá se impor sobre inimigos ou circunstâncias negativas.

Data do signo: 22/11 à 21/12

Anjo da guarda: Salatiel

Palpite do dia / Números da sorte: 43-61-95-42-3-44-17

A vida íntima vai dar-lhe surpresas positivas, seja na forma de encontros inesperados, experiências felizes no amor ou vida familiar. A sorte vem até você através dos assuntos do coração, mesmo isso mesmo pode acontecer com você dentro do seu próprio trabalho.

Data do signo: 22/12 à 20/01

Anjo da guarda: Abadon

Palpite do dia / Números da sorte: 65-67-11-34-48-52-59

Aquário