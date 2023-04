Veja print onde Gustavo afirma que não ficaria com Key em conversa

Nesta quinta-feira (13/4), este espaço revelou uma troca de mensagens entre Gustavo e Key Alves que confirma a tendência do casal em pôr um ponto final no relacionamento após o reality.

A coluna teve acesso a uma outra troca de mensagens, dessa vez entre o Cowboy e uma amiga, na qual Gustavo disse que não ficaria com Key Alves. O diálogo ocorreu pouco depois do confinamento dos participantes para repescagem do BBB23.

- Publicidade-

Na conversa, a amiga do ex-BBB23 aconselhava Gustavo que não era uma boa ideia manter o relacionamento com Key. O ex-brother respondeu de forma sucinta: “Relaxa que não vou ficar com ela”. A coluna confirmou que o número, de fato, pertencia a Gustavo.

Mensagens antes de término indicavam que Key já sabia da intenção de Gustavo de terminar

Nesta quinta-feira (13/4), a coluna LeoDias publicou uma troca de mensagens entre Key Alves e Gustavo que indicava a tendência do fim do relacionamento, o que contraria as informações à imprensa divulgadas pela jogadora de vôlei de que teria sido “pega de surpresa”. Nas mensagens, Key informava ao fazendeiro que iria publicar story dizendo que Gustavo não iria com ela ao evento Tardezinha, de Thiaguinho, por ter compromissos e evitar suspeitas.

Além disso, Key deixava claro que ela e Gustavo teriam uma conversa na segunda-feira, dia 3 de abril, para definir se o relacionamento iria ou não terminar. O término acabou se confirmando na terça-feira, dia 4 de abril. Segundo amigos próximos, Gustavo estaria bastante chateado com o fato de Key estar falando em entrevistas que foi pega de surpresa com o término.