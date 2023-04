Vencedor na categoria Bodybilder, acreano participa de campeonato de fisiculturismo

O acreano Ricardo Muller, de 29 anos, participou do 4º Campeonato Estadual Acreano de Fisiculturismo, da Federação WBPF, que aconteceu no último sábado (22), no Centro Universitário U:verse.

O evento esportivo, aguardado com expectativa pelos amantes da musculação, contará com a participação de competidores em 16 categorias, no feminino e masculino.

O acreano competiu em duas categorias e esteve no pódio nas duas oportunidades. “Eu competi em duas categorias: Bodybilder, ficando com o Top 1 e na categoria Classic Physique, ficando com o Top 2”, explica.

Com disciplina, Ricardo treina há quase 3 anos para participar das competições de fisiculturismo. “Já participei de 4 competições, entre elas uma nacional de grande importância, como Sardinha Classic, onde reuniu o maior número de atletas em uma competição, sempre em constante evolução a cada competição”, disse.

Para Ricardo, a competição sem dúvidas foi a mais difícil. “Foi onde eu tive que buscar meu melhor condicionamento, perdendo 17kg em 43 dias de preparação de 97kg, iniciamos a preparação e na pesagem bati 83kg, nessa reta final foi muito difícil toda restrição, esgotamento físico e mental”, explica.

Ricardo diz ainda que com o passar das competições, o físico cria maturidade e resistência. “Todo esforço foi recompensado e o sentimento de dever cumprido, sem dúvidas, é maior que qualquer premiação ou troféu que vai servir para enfeitar a prateleira. O que ganhamos e o aprendizado e força mental sem dúvidas durante a preparação, com essa disciplina nesse esporte consigo ser melhor em todos os segmentos da minha vida, mais proativo, disciplinado comprometido e sem dúvidas focado”, finaliza.