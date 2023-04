Vereador acusado de agredir colega no Acre volta a se envolver em confusão e ameaças na Câmara

O vereador Gilvan José, do PCdoB do Bujari, que responde a processo de cassação por denúncias de ameaças e agressões a uma colega de parlamento, a vereadora Eliane Abreu (PP), caso registrado em janeiro deste ano, voltou a se envolver, nesta quarta-feira (19), em novo caso de agressões e ameaças. Desta vez, contra um dentista da cidade, o odontólogo Luiz Felipe, também durante reunião na Câmara de Vereadores.

SAIBA MAIS: Durante sessão, vereador ameaça ‘quebrar’ vereadora na porrada; “ele fez gestos obscenos”

Desta vez, no entanto, foi o vereador que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia contra o odontólogo, que deverá responder também com uma queixa por ameaças e agressões contra o político.

Tudo começou no último domingo, quando o dentista teve uma briga com o prefeito do município, Edvaldo Padeiro. “Eu comentei com um amigo que, por falta de pavimentação e muitos buracos, o Bujari iria deixar de ser a cidade da Feira do Peixe para ser a cidade da banana, já que as pessoas vêm plantando bananeiras nas ruas esburacadas. O prefeito ia passando e travamos uma pequena discussão, quando ele disse que pessoas caem de paraquedas no Bujari e logo querem mandar na cidade”, contou o dentista. “O que o prefeito não sabe é que eu cheguei em Bujari como lavador de carro, trabalhando num lava-jato. De lá, me preparei, estudei e sou odontólogo desde 2018, quando decidi prestar meus serviços no Bujari”, acrescentou.

Luiz Henrique disse que até mantinha boas relações com o vereador Gilvan José, o qual, no entanto, após a discussão com o prefeito, lhe fez uma série de acusações, mantendo a tese de que ele havia caído de paraquedas no município, numa referência xenófoba a forasteiros. “Eu liguei para o vereador, após isso e o convidei para vir à minha casa. O vereador, entretanto, me convidou para ir à Câmara. Eu fui”, contou Luiz Henrique.

Lá chegando, segundo o odontólogo, o vereador disse que seu papel ali na Câmara era defender o prefeito e manteve as acusações de paraquedismo contra ele. “Travamos uma discussão quando ele me ameaçou de agressão e partiu para cima de mim. Foi quando eu disse: vereador, você tem fama de ameaçar e agredir mulheres. Mas comigo vai encontrar o chapéu da viagem”, disse.

Em seguida, com outras pessoas se envolvendo na confusão e evitando as vias de fato, o vereador dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar queixa. Já o odontólogo disse que vai esperar ser intimado. O vereador Gilvan José não atendeu as ligações da reportagem do ContilNet.